PERRE Haber Ajansı Merkez Ofisi'nden yapılan açıklama şöyle:

'Perre Haber Ajansı olarak, 2025 yılı boyunca merkez ofisimizde görev yapan muhabir ve editörlerimiz ile sahada büyük bir özveriyle çalışan 27 muhabir arkadaşımızın emeğiyle; onlarca televizyon kanalı, yüzlerce gazete, binlerce internet sitesi ve sosyal medya mecrasına her gün onlarca haber servisi yaparak kamuoyunu doğru, hızlı ve güvenilir biçimde bilgilendirdik.

2026 yılında da gündemi yakından takip eden, gerektiğinde gündem oluşturan; herkesin haber alma ve haber olma hakkına saygılı, basın etiği ve yasal sorumluluklar çerçevesinde yayıncılık anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni yılda ajans haberciliğimize ek olarak Perre TV, Perre Gazete ve Perre Dijital Ajans - sosyal medya içerik üretimi ve yönetimi hizmetlerimizle daha geniş bir kadro ve daha fazla mecraya hizmet sunmayı hedefliyoruz.

Bu vesileyle; emeğini ortaya koyan tüm ekip arkadaşlarımıza, bizlere güvenerek Perre Haber Ajansı'nı Adıyaman'ın önemli medya kuruluşlarından biri haline getiren abonelerimize, desteğini esirgemeyen okuyucu ve takipçilerimize teşekkür ediyoruz.

2026 yılının; afetlerden uzak, sağlıklı, huzurlu, umut dolu ve güzel haberlerin çoğaldığı bir yıl olmasını diliyoruz.'

Kaynak : PERRE