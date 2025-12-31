Adıyaman Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında, belde için hedeflenen projelere ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çetin, 2026 yılının Çakırhüyük açısından bir atılım ve gelişim yılı olacağını vurguladı.

Geride kalan süreçte tüm zorluklara rağmen Çakırhüyük için çalışmaktan vazgeçmediklerini belirten Başkan Çetin, yeni yılın beldenin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti. Hizmet ve yatırımların artarak süreceğini kaydeden Çetin, altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilikten yaşam kalitesinin yükseltilmesine kadar birçok alanda projelerin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Başkan Çetin, '2026 yılı, Çakırhüyük'ün şahlanış yılı olacak. Hemşehrilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha güçlü bir Çakırhüyük için var gücümüzle çalışacağız' ifadelerini kullandı.

Ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Başkan Çetin, hizmetlerin merkezine vatandaş memnuniyetini koyduklarını belirtti.

Başkan Miktat Çetin, mesajının sonunda 2026 yılının Çakırhüyük'e, ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunarak, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Kaynak : PERRE