Vali Osman Varol İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek KGYS üzerinden Adıyaman genelinde aralıksız devam eden karla mücadele çalışmalarını takip etti.Yürütülen çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman'dan bilgiler alan Vali Osman Varol, Sahadaki üst düzey koordinasyonu, Trafik güvenliği için alınan etkili ve titiz tedbirleri, Zorlu hava şartlarına rağmen fedakârca görev yapan ekiplerin özverili çalışmalarını değerlendirdi.

Sürdürülen Çalışmalarla ilgili Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, kesintisiz ulaşım ve huzuru için; tüm kurumlarımızla tam bir uyum, güçlü bir iş birliği ve sarsılmaz bir kararlılıkla,7/24 esasına göre çalışmalarımız gece gündüz demeden aralıksız sürdürülmektedir. '

Kaynak : PERRE