AGD mensupları tarafından yapılan açıklamada, Ebu Ubeyde'nin hayatını kaybetmesinin 'bir şehadet' olarak değerlendirildiği belirtilerek, yaşananların sadece bireysel bir kayıp değil, bir direniş iradesine yönelik saldırı olduğu ifade edildi. Açıklamada, şehadet kavramının yas değil sorumluluk bilinci doğurduğu vurgulandı.

Basın açıklamasında, Gazze'de yaşananlara dikkat çekilerek uluslararası kamuoyunun ve İslam dünyasının sessizliği eleştirildi. Zulüm karşısında sessiz kalmanın da sorumluluk doğurduğu ifade edilen açıklamada, adalet, sorumluluk ve bilinç vurgusu yapıldı.

AGD yetkilileri, açıklamalarında Kur'an-ı Kerim'den ayetlere ve hadis-i şeriflere de yer vererek, zulme karşı tavır almanın inancın bir gereği olduğunu dile getirdi. Açıklamada, tarafsızlık söyleminin zulmü meşrulaştırdığı görüşü savunuldu.

Basın açıklamasının sonunda, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler de anılarak, şehit güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Aynı operasyonda yaralanan polisler ve bekçiler için de acil şifa temennisinde bulunuldu.

AGD, teröre karşı verilen mücadelede devletin ve güvenlik güçlerinin yanında olduklarını vurguladı

Kaynak : PERRE