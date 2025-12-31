Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yazılı yeni yıl mesajında, geride bırakılan bir yılın ardından umutların tazelendiğini ve geleceğe daha güçlü bir inançla bakıldığını ifade etti. Yeni yılın başta Türkiye olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Osman Varol, Büyük umutlarla karşıladığımız bu yeni yılda, asrın felaketi olarak hafızalarımıza kazınan 6 Şubat depremleri ardından büyük yaralar alan Adıyaman'ımızı; ilçeleriyle, köyleriyle, tek bir ihmale dahi izin vermeden yeniden ayağa kaldırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Vali Osman Varol, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle hüznüyle bir yılı daha geride bırakırken; umutlarımızı tazeleyen, yarınlara olan inancımızı güçlendiren 2026 yılına büyük bir heyecan ve coşkuyla giriyoruz.

Yeni yılın; başta aziz milletimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın yeryüzünün her köşesinde hâkim olmasını; huzurun, güvenin ve refahın artarak çoğalmasını temenni ediyorum.

Anadolu ile Mezopotamya'nın kadim mirasını bağrında taşıyan şehrimizde; birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü kılarak, kardeşliğimizi pekiştirmenin, medeniyetler şehrine yakışır bir sosyal hayatı ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etmenin kararlılığı içerisindeyiz.

Kıymetli Adıyamanlı Hemşehrilerim;

Büyük umutlarla karşıladığımız bu yeni yılda, asrın felaketi olarak hafızalarımıza kazınan 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yaralar alan Adıyaman'ımızı; ilçeleriyle, köyleriyle, tek bir ihmale dahi izin vermeden yeniden ayağa kaldırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

'Adıyaman'da Asrın İnşa Seferberliğiyle Küllerinden Yeniden Doğdu'

Bugün, asrın inşa seferberliğiyle küllerinden yeniden doğan Adıyaman'da; yalnızca binaların değil, umutların da yükseldiğine, yarınlara olan inancın her geçen gün daha da güçlendiğine şahitlik ediyoruz. 2025 yılı içerisinde tüm hak sahiplerimize anahtarlarını teslim etmiş olmanın onurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu, bir inşanın ötesinde; bir dirilişin, bir yeniden doğuşun en somut göstergesidir.

'Kent Meydanı ve Ticaret Merkezi Şehre Değer Katıyor'

Yaşadığımız büyük acılara rağmen; altyapısı ciddi şekilde zarar gören ilimizi eğitimden sağlığa, ulaşımdan kentleşmeye kadar her alanda eskisinden çok daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir hâline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Emlak Konut İdaresi tarafından hayata geçirilen Adıyaman Kent Meydanı ve Ticaret Merkezi, şehrimizin geleceğine değer katarken ticari hayatımıza da yeni bir soluk kazandırmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Yeni Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda yeni yıla adım atarken; 2026 yılının, asırlardır bizleri bir arada tutan güçlü bağlarımızı daha da perçinlemesini, şehrimizin yeniden eski ruhuna kavuşması yolunda gösterdiğimiz azim ve kararlılığı artırmasını temenni ediyorum.'

Kaynak : PERRE