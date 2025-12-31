Yeni bir yıla daha girerken, ardımızda bıraktığımız yılın acı-tatlı anılarını, yaşadıklarımızı, kaybettiklerimizi ve öğrendiklerimizi taşıyoruz.

2026 yılı için en büyük dileğim:

Herkesin insanca yaşayabileceği bir ülke, bir dünya olsun.

- Kadınların öldürülmediği,

- Çocukların istismara uğramadığı,

- Gençlerin umutsuz değil, umut dolu olduğu,

- Üniversite mezunlarının işsiz değil, gelecek planı yapabildiği,

- Gazetecilerin kalemiyle değil, düşüncesiyle anıldığı,

- Seçilmişlerin halk iradesiyle göreve gelip, hukuksuzlukla görevden alınmadığı,

- Adaletin herkes için eşit işlediği,

- Kimsenin ötekileştirilmediği, dışlanmadığı, baskı görmediği bir yeni yıl diliyorum.

2026, sadece takvimde değişen bir rakam değil;

toplumun nefes alacağı, umutların yeniden yeşereceği bir başlangıç olsun.

Sağlık, barış, huzur ve vicdan dolu bir yıl hepimizin hakkı.

Yeni yıl tüm insanlığa hayırlı, adil ve güzel günler getirsin.

#YeniYıldaUmutVar

#2026İnsancaYaşamYılıOlsun