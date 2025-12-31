Yeni bir yıla daha girerken, ardımızda bıraktığımız yılın acı-tatlı anılarını, yaşadıklarımızı, kaybettiklerimizi ve öğrendiklerimizi taşıyoruz.
2026 yılı için en büyük dileğim:
Herkesin insanca yaşayabileceği bir ülke, bir dünya olsun.
- Kadınların öldürülmediği,
- Çocukların istismara uğramadığı,
- Gençlerin umutsuz değil, umut dolu olduğu,
- Üniversite mezunlarının işsiz değil, gelecek planı yapabildiği,
- Gazetecilerin kalemiyle değil, düşüncesiyle anıldığı,
- Seçilmişlerin halk iradesiyle göreve gelip, hukuksuzlukla görevden alınmadığı,
- Adaletin herkes için eşit işlediği,
- Kimsenin ötekileştirilmediği, dışlanmadığı, baskı görmediği bir yeni yıl diliyorum.
2026, sadece takvimde değişen bir rakam değil;
toplumun nefes alacağı, umutların yeniden yeşereceği bir başlangıç olsun.
Sağlık, barış, huzur ve vicdan dolu bir yıl hepimizin hakkı.
Yeni yıl tüm insanlığa hayırlı, adil ve güzel günler getirsin.
