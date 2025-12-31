Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları, Besni Kaymakamı Dr. Ahmet Oğuz Aslan tarafından yerinde denetlendi.

Kaymakam Aslan, sahada görev yapan ekiplerle birlikte yürütülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Denetimler sırasında, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülere de destek verildi.

Ziyaret sırasında, deprem konutları mevkiinde Besni istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan 01 CHU 01 plakalı otomobilin kayarak orta refüje saplandığı bildirildi. Söz konusu araç, AFAD ekipleri ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli alana alındı.

Kaymakam Aslan, görev başındaki personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Aslan, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti

Kaynak : PERRE