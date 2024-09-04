Bu ziyaretler sırasında hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alan Şirik, tedavi süreçleri ve deneyimleri hakkında da geri bildirimleri dinledi.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, hastane çalışanlarını da görev başında ziyaret ederek çalışma koşulları ve çalışan taleplerini değerlendirdi. Şirik, “Rutin hale getirdiğimiz ziyaretlerle hastalarımızın sağlık durumlarını takip ediyor ve tedavilerini yürüten doktorlarımızdan gerekli bilgileri alarak yakından ilgileniyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sırasında hasta yakınlarımızdan da tedavi deneyimleri hakkında bilgi almayı ihmal etmiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Şirik, bu ziyaretlerin hastaların takibinin yanı sıra sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya katkıda bulunduğunu belirtti. "Ziyaretlerimiz, hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın düşüncelerini dikkate alarak daha kaliteli sağlık hizmeti sunmamıza yardımcı oluyor. Hem hastalarımızın hem de hasta yakınlarımızın düşünceleri bizim için çok önemlidir ve bu ziyaretlerimiz düzenli olarak devam edecektir” dedi.

Başhekim Şirik’in bu yaklaşımı, hastane hizmetlerinin iyileştirilmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hastalar ve hasta yakınları, bu tür ziyaretlerin kendilerini değerli hissettirdiğini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırdığını belirtiyor.

Kaynak : PHA