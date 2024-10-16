AFAD'ın açıklamasına göre, depremin merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi oldu. Deprem, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

"Bakan Yerlikaya'dan Açıklama"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, depremin ardından başlatılan çalışmaları aktardı. Yerlikaya, “Depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü öğrendiğimiz andan itibaren Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Valilerimiz ve kurumlarımızla hemen irtibata geçerek saha tarama çalışmalarını başlattık” dedi. Bakan Yerlikaya, Malatya ve çevre illerdeki hasar tespit ekiplerinin hızla sahaya sevk edildiğini belirtti.

"Depremden Etkilenen Vatandaşlar"

Bakan Yerlikaya, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, 187 kişinin depremden etkilendiğini ve 43 vatandaşın gözetim altında tutulduğunu ifade etti. Ayrıca, Pütürge ilçesinde kaya düşmesi yaşandığını ancak yolların hızla açıldığını belirtti. “Enerji kesintisi, altyapı hasarı veya su kesintisi bulunmamaktadır. Ekiplerimiz anbean gelişmeleri takip ediyor ve olumsuz bir durum bulunmamaktadır” diyen Yerlikaya, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullarda Hasar Yok"

Deprem sonrası eğitime ara verilirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremin hissedildiği illerde okullarda yapılan kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. Bakan Tekin, “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Okullarımızda can kaybı veya hasar yok ancak tedbir amaçlı olarak eğitime ara verilmesi kararı çok yerinde. Valiliklerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Eğitime 1 Gün Ara Verildi"

Depremin ardından alınan tedbirler kapsamında Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır’da eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmalarını ve hasarlı binalardan uzak durmalarını tavsiye etti. AFAD, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Depremin etkisi altındaki bölgelerde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Kaynak : PHA