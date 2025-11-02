Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasında asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Bir intihar şüphesi söz konusu. Cezaevinde odaların girişlerinde kameralar mevcut. Herhangi bir şüpheli durum var mı yok mu? Tüm bunlar soruşturulacak' dedi.

Özer, kurduğu Thodex adlı kripto para borsasıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Arnavutluk'ta yakalanmış ve 30 Ağustos 2022'de Türkiye'ye getirilmişti. Hakkında, 'örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası isteniyordu.

Bakan Tunç, 'Tabi biz de bu konuyu burada öğrendik. Hemen cezaevi yönetimimiz ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçtik. İlk bulgular Özer'in intihar ettiği yönünde' ifadelerini kullandı.

Özer, tek kişilik odasında banyoda ölü bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bakan Tunç, 'Soruşturma neticesinde kesin ölüm nedeni belli olacak. Cezaevlerimizin yönetimi ve idaresi her türlü tedbiri alıyor' dedi.

Özer ayrıca 'bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon lira adli para cezası almış, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozarak dosyayı mahkemesine geri göndermişti.

Kaynak : PERRE