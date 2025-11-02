Kültür, sanat ve edebiyat alanında beş yıldır yayın hayatını sürdüren Mutenâ Dergisi, geleneksel hale getirdiği etkinliklerle edebiyatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Dergi, bu yıl 'Serbest Kürsü' başlığıyla özel bir program düzenleyerek Diyarbakır'da okur, yazar ve şairlerle buluşacak.

Mutenâ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış, programın Diyarbakır'da yapılmasının kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirterek, 'Bu bölge bizim için ortak merkez konumunda. 'Ben değil biz' kavramını önemsiyoruz ve bu ruhu gelecek kuşaklara miras bırakmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Program başlığına da değinen Kayış, 'Daha önceki etkinliklerimizde olduğu gibi burada da amaç, herkesin konuşabilmesi ve fikirlerin ışığında ilerleyebilmemiz. Bu nedenle etkinliğe 'Serbest Kürsü' adını verdik' dedi.

Etkinlik akışına ilişkin bilgi veren Kayış, 'Program, söyleşiyle başlayacak ve dergi kültürünün önemine vurgu yapılacak. Ardından popüler kültürün günümüz edebiyatı üzerindeki etkileri tartışılacak, felsefe ile şiir arasındaki bağ ele alınacak ve şiir dinletisiyle sona erecek' şeklinde konuştu.

Mutenâ Dergisi'nin 'Serbest Kürsü' programı, 2 Kasım Pazar günü saat 15.00-17.00 arasında Diyarbakır'daki Şuara Kültür Sanat Cefe adlı mekânda gerçekleştirilecek. Programın moderatörlüğünü Murat Kayış üstlenecek.

Etkinlikte; Mutenâ Söyleşisi, Dergi Kültürü, Şiir Dinletisi, Popüler Kültür ve Felsefe-Şiir ilişkisi üzerine sunum ve tartışmalar yapılacak.

PERRE Haber Ajansı Kültür Sanat Haberleri Editörü olarak da görev yapan Murat Kayış, programın edebiyat, kültür ve sanat çevrelerinden yoğun katılımla gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

