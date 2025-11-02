Gelişim Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Şanlıurfa Güneş Spor, sahasında ağırladığı Batman İl Özel İdare Spor'u U-16 ve U-17 kategorilerinde 2-0'lık skorlarla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

U-16 ve U-17 takımlarıyla üstün bir oyun sergileyen Güneş Spor, her iki karşılaşmada da hem hücumda hem savunmada etkili bir performans ortaya koydu. Maç boyunca yüksek tempo ve disiplinli oyunuyla dikkat çeken Şanlıurfa ekibi, rakibine pozisyon şansı tanımadı.

Bu sonuçların ardından Güneş Spor, ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak puanını 13'e yükseltti.

Genç oyuncuların hırslı mücadelesi ve teknik ekibin sahaya yansıyan planlı oyunu, taraftarlardan tam not aldı. Şanlıurfa temsilcisi, sergilediği istikrarlı performansla gelecek için umut vermeye devam ediyor.

Kaynak : PERRE