SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı'nda görev yapan Uzm. Dr. Ahmet Köse, kalpte duyulan üfürümlerin çocuklarda mutlaka uzman hekim tarafından incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kalpte duyulan normal seslerin, kalp kapakçıklarının kapanmasından kaynaklandığını belirten Uzm. Dr. Köse, 'İlk kalp sesi S1 'lup', ikinci kalp sesi S2 'dup' şeklinde duyulur. Üfürüm ise bu seslerden farklı olarak stetoskopla duyulan, üflemeye benzeyen sestir' ifadelerini kullandı.

Üfürümlerin 'masum' ve 'patolojik' olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Uzm. Dr. Köse, 'Çocukların yüzde 50-80'inde hayatlarının bir döneminde masum üfürüm duyulur. Genellikle çocuk büyüdükçe ve göğüs kafesi kalınlaştıkça kaybolur' dedi.

Ailelerin çoğu zaman üfürümü fark edemediğini belirten Uzm. Dr. Köse, 'Doktor tarafından üfürüm duyulunca aileler panikleyebilir. Ancak bu durumda mutlaka Çocuk Kardiyolojisi uzmanı değerlendirmesi gerekir. Yapılan EKO ve EKG incelemeleriyle üfürümün masum mu, patolojik mi olduğu belirlenir' diye konuştu.

Uzm. Dr. Köse, en sık görülen üç masum üfürüm tipini şu şekilde sıraladı:

Klasik vibratuar üfürüm (Still üfürümü): 3-6 yaş arası çocuklarda sık görülür.

Pulmoner ejeksiyon üfürümü: 8-14 yaş arası adölesanlarda duyulur, bazı kalp anomalileriyle karıştırılabilir.

Yenidoğanın pulmoner akım üfürümü: Genellikle 3-6 aya kadar kendiliğinden kaybolur.

Masum üfürümü olan çocuklarda ailevi kalp hastalığı öyküsü yoksa, düzenli takip dışında tedavi veya efor kısıtlaması gerekmediğini belirten Uzm. Dr. Köse, 'Ancak üfürümün şiddeti değişirse veya çocukta çabuk yorulma, göğüs ağrısı, bayılma gibi şikâyetler gelişirse yeniden değerlendirme yapılmalıdır' uyarısında bulundu.

Köse, aşağıdaki durumlarda üfürümün patolojik olabileceğini belirtti:

Çocuğun hızlı nefes alması, morarma, kilo alamama, bayılma veya göğüs ağrısı yaşaması,

EKG veya akciğer filminde anormallik,

Kalbin gevşeme fazında duyulan ya da şiddetli üfürümle,

Deri, dudak veya dilde morarma,

Anormal nabız ya da kalp sesleri bulunması.

Patolojik üfürümlerde kalpte delik, damar darlığı veya kapak problemleri olabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Köse, 'Kesin tanı, Çocuk Kardiyolojisi uzmanı tarafından yapılan muayene ve incelemelerle konulur. Gerekirse tedavi, takip veya efor kısıtlaması uygulanabilir' şeklinde konuştu.

