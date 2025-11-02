Adıyaman'da tarımsal üretim desenini her geçen gün çeşitlendiren yeni bir yatırım hayata geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın finansal desteğiyle İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Tarım Mükemmeliyet Merkezi, Sarıharman Köyü'nde hizmete girdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Milletvekilleri İshak şan, Hüseyin Özhan, Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve kurum amirleri, Adalet Bakanlığı İş Yurtları tarafından işletilecek Tarım Mükemmeliyet Merkezi'ni yerinde inceledi.

Toplam 4 bin 350 metrekarelik alan üzerine inşa edilen merkez, her biri 1.350 metrekare büyüklüğünde dört soğuk hava deposu, badem işleme tesisi ve yaş meyve-sebze işleme tesisinden oluşuyor.

Adalet Bakanlığı İş Yurtları tarafından işletilecek merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte, Adıyaman'da tarımsal ürünlerin işlenmesi, saklanması ve pazarlanması süreçlerinde modern altyapıdan yararlanılması hedefleniyor. Böylece hem yerel üreticilerin desteklenmesi hem de tarımsal ihracat potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak : PERRE