Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, mahkeme kararının “ihtiyati tedbir” niteliğinde olduğunu ve nihai bir hüküm teşkil etmediğini vurguladı.



“Usulsüzlük ve menfaat temini iddiaları üzerine dava açıldı”



Adalet Bakanı Tunç, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın gerekçelerine değinerek şu ifadeleri kullandı:



“CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada verilen ara kararla;



CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına,



İl başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren geçici kurul görevlendirilmesine,



Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.”



“Bazı talepler reddedildi”



Bakan Tunç, davacı tarafın bazı taleplerinin ise mahkeme tarafından reddedildiğini belirtti:



“CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ve kongrede alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talepleri reddedilmiştir.”



“Yargılama süreci devam ediyor”



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, verilen kararın geçici nitelikte olduğuna dikkat çekerek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden HMK 394. maddesine göre itiraz yolu açık olup, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir.”

