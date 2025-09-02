Mahkeme, kongrede seçilen İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetim ve disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, yerine 5 kişilik geçici kurul atanmasına karar verdi.



Mahkemenin gerekçesi: “Seçimler eşitlik esaslarına aykırı yapıldı”



Dosyada yer alan ifade tutanakları, tapu kayıtları, SGK kayıtları, banka yazıları ve resmi kurum belgelerini birlikte değerlendiren mahkeme, davacı tarafın iddialarının “basit bir şikâyetin ötesine geçtiğini” ve seçimlerin demokrasi ile eşitlik esaslarına aykırı yapıldığını belirtti.



Mahkeme kararında, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilendiğine dair “yaklaşık ispat şartının sağlandığına” dikkat çekilerek, “Tedbir kararı verilmemesi halinde seçme-seçilme hakkının özüne aykırı sonuçlar doğabilir” denildi.



Görevden alınan yönetimin yerine geçici kurul



Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin yanı sıra disiplin kurulu üyeleri ile üst kurul delegelerini de görevden aldı.



Görevden alınan yönetimin yerine, il başkanlığı ve yönetim yetkilerini kullanmak üzere şu isimlerden oluşan Geçici Kurul atandı:



Gürsel Tekin

Zeki Şen

Hasan Babacan

Müjdat Gürbüz

Erkan Narsap



Ayrıca, CHP İstanbul İl Örgütü tarafından yürütülen 39. Olağan Kurultay sürecindeki ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.



Bununla birlikte mahkeme, davacı tarafın talep ettiği 38. Olağan Kongre’de alınan tüm kararların hükümsüz sayılması talebini reddetti.



Özgür Çelik: “CHP baba ocağıdır, teslim alınamaz”



Görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karara ilişkin ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz.”



Gürsel Tekin: “Sorun çıkarmak için değil, gidermek için geldik”



CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise şu açıklamayı yaptı:



“Karar az önce tebliğ edildi. Ben ve eski 4 ilçe başkanı göreve getirildik. Benim uğraşım birliği, dirliği tesis etmektir. Delegeyle, kavgayla işim olmaz. Tarafsız olarak görülmüşüz. Bütün çabamız partinin hukukunu ve iç sorunlarını gidermek olacak. Genel Başkanım Özgür Özel ile de, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile de görüşeceğim. Biz sorun çıkarmak için değil, gidermek için geldik.”



CHP MYK olağanüstü toplandı



CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 17.00’de olağanüstü toplandı.



MYK toplantısında, İstanbul’daki gelişmeler ve mahkemenin verdiği ara kararın ardından partinin yol haritasının ele alınacağı bildirildi.

Kaynak : PHA