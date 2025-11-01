Bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Besni ilçesinde Adalet Sarayı'nın açılışının ardından merkezde yapımı tamamlanan Adıyaman Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış programında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Açılış programına Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Baro Başkanı Bilal Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Deprem sonrası adalet süreçleri kesintisiz yürütülüyor'

Açılış töreninde konuşan Bakan Tunç, 'Kahramanmaraş'taki deprem davaları değerlendirme toplantısının ardından Adıyaman'a geldik. Besni ilçesinde Adalet binamızın açılışını gerçekleştirdik. Hemen ardından merkeze gelerek, idare mahkememizi ve icra dairelerimizin görev yapacağı Adıyaman Adalet Ek Hizmet Binamızı hizmete açıyoruz. Depremin ardından yürütülen yargı süreçlerinde vatandaşlarımızın mağdur olmadan, şehirlerin yeniden inşa sürecinin gecikmeksizin devam etmesi için çalışmalarımız sürüyor' ifadelerini kullandı.

'Deprem bölgesindeki şehirleri yeniden ayağa kaldırıyoruz'

6 Şubat'taki büyük deprem sonrası, devletin şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Bakan Tunç, 'Adıyaman vilayetimiz tarihiyle medeniyetlere beşiklik yapmış güzel bir ilimiz. Tabi 6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadık. 11 ilimiz yerle bir oldu. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tabi iki buçuk seneden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin tüm kurumları büyük bir çaba içerisinde, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırma, eski halinden daha güzel hale getirmek için büyük bir çalışma yürütüyor. Tabi milletimizin de desteğini bu anlamda gördük. Yaraların büyük bir kısmını sardık, sarmaya da devam ediyoruz. 300 binden fazla konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Yıl sonuna kadar 450 bin civarında konut vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Şehirlerimizi o eski ışıl ışıl günlerine kavuşturmamız yakındır. Hep birlikte, deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesi içerisindeyiz' dedi.

'Yeni adliye binamız, adaletin sembolü olacak'

Yeni açılan binanın sadece fiziki bir yapı olmadığını vurgulayan Bakan Tunç, 'Açılışını gerçekleştirdiğimiz Adalet binamızda, inşallah hakkıyla tecelli edecek yargı mensuplarımız güzel çalışmalar yapacaktır. Burası sadece bir beton binadan ibaret değil, aslında burası vatandaşlarımızın adalete başvurabileceği bir yer, burası vatandaşlarımızın hakkını arayabileceği bir yer. Bu anlamda adliyelerimiz, vatandaşlarımızın yargısal hizmetlerinde, hukuksal hizmetlerinde adeta bir danışma görevi de yapan kamu hizmeti gören yerlerimizdir. Bugün de Adıyaman'da yargı hizmetlerini daha da güçlendirmiş oluyoruz. Hep beraber, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdikçe aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur' ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz'

Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir Türkiye ile gerçekleştireceklerinin altını çizen Bakan Tunç, 'İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz Türkiye ile inşa edeceğiz. 41 yıldan bu yana, terör bize büyük kayıplar getirdi. Ekonomik kayıplarımız, trilyonlarca liramız maalesef terör nedeniyle heba oldu. Eğer terör olmasaydı, o trilyonlar milletimiz için harcanmış olacaktı ve bugün Türkiye ekonomide kat kat daha ileride olacaktı. Tabi en önemlisi de büyük acılar yaşadık. Binlerce şehit verdik, gaziler verdik. Dolayısıyla bu acıları bir daha yaşamamak, şehit ailelerimizin ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için Türkiye'yi terörden arındırarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek istiyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Son bir yıldır da Terörsüz Türkiye ile ilgili önemli çabalar söz konusu. Bu konuda parlamentoda da geniş bir mutabakat var ve Terörsüz Türkiye Milli Birlik Dayanışma ve Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları var. Meclisimizin ortaya koyacağı irade doğrultusunda atacağımız adımlar şekillenecek ve çocuklarımıza, geleceğimize huzurlu bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz. O da Türkiye'nin daha hızlı gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak. Milletimizin refahını daha da artıracak. Dünyada da adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını daha güçlü savunmamızı sağlayacak. 'Hep beraber bunu başaracağız' diyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet, dualar eşliğinde binanın açılış kurdelesini kesti. Bakan Tunç, daha sonra şeref defterini imzalayarak yeni binada incelemelerde bulundu.

Kaynak : PERRE