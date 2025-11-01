Bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk olarak Besni'de yapımı tamamlanan Adalet Sarayı açılışına katıldı. Adalet Sarayı açılış törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Arslan, Belediye Başkanı Reşit Alkan, ve vatandaşlar katıldı.

'Depremin Boyutu Yıkıcı Oldu'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bakan Tunç, 6 Şubat depremlerinin büyüklüğüne dikkat çekti. Bakan Tunç, 'Deprem, asrın felaketi olarak nitelendiriliyor. 11 ilimizde 53 bin canımızı kaybettik, 14 milyon vatandaşımız etkilendi, binlercesi yaralandı. Şehirlerimiz ve köylerimiz yerle bir oldu. Aradan geçen 2,5 yılda önemli mesafeler kat ettik. Kabine toplantılarımızın değişmeyen gündemi deprem bölgesindeki çalışmalardır. Cumhurbaşkanımız her toplantıda bakanlarımızdan deprem bölgesindeki çalışmaların durumu ve bundan sonra atılacak adımları istişare ediyor' dedi.

'Deprem Nedeniyle Şu Ana Kadar 116 Bin 696 Dava Açıldı'

Bakan Tunç, deprem nedeniyle açılan davalara ilişkin bilgi vererek, 'İdari yargıda şu ana kadar 116 bin 696 dava açıldı. Bunların 83 bin 321'i ilk derecede karara bağlandı, 26 bin 493'ü istinaf aşamasında, 19 bin 598'i ise Bölge İdare Mahkemesi tarafından sonuçlandırıldı. Şu anda 40 bin 270 dava derdest durumda' ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, ağır hasar ve yıkım kararlarına karşı açılan davaların sayısının 43 bin 365 olduğunu belirterek, 'Bunların 39 bin 769'u karara bağlandı. Yani yüzde 90'ın üzerinde sonuç alınmış durumda. Hak sahipliği başvurularına ilişkin davalarda da yüzde 72 oranında sonuçlandığını ve sürecin giderek hızlandığını görüyoruz' dedi.

'Depremin Ardından Hukuk Ve Ceza Soruşturmaları Sürüyor'

Depremin ardından 64 bin 663 hukuk davası açıldığını aktaran Bakan Tunç, '57 bin 574 dava ilk derecede, 7 bin 711 dava istinafta, 2 bin 491 dava Bölge Adliye Mahkemesi'nde, 5 bin 520 dava ise Bölge Adliye Mahkemesi'nde devam ediyor. Serdest dava sayısı ise 12 bin 609. Bu süreçlerde binaların yapımında bir kusur varsa yargı gerekli delilleri topluyor ve soruşturma başlatıyor. Bu kapsamda 2 bin 380 kişi hakkında soruşturma açıldı. Halihazırda 2 bin 591 kovuşturma devam ediyor. Bazı dosyalar tutuklu, bazıları adli kontrol kapsamında' dedi.

'Deprem Davalarının Değerlendirilmesi İçin Yargı Mensupları Kahramanmaraş'ta Toplandı'

Bakan Tunç, deprem davalarının değerlendirilmesi için yargı mensuplarının Kahramanmaraş'ta bir araya geldiğini belirterek, 'İlk derece, istinaf ve Yargıtay süreçlerinde görevli yargı mensuplarımız bölgeyi dinliyor, dosyaları inceliyor. Büyük deprem ve iki kez tekrar eden şiddet nedeniyle farklı üniversitelere giden dosyalarda farklı bilirkişi raporları olabiliyor. Yeknesaklık sağlamak ve hakkaniyetli bir sonuca ulaşmak için bu toplantılar büyük önem taşıyor. Yargı mensuplarımız en doğru ve adaletli sonuca ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyorlar' ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye Hedefi Sürüyor'

Bakan Tunç, 41 yıldır devam eden terörle mücadeleye de değinerek, 'Bu mücadelede çok büyük bedeller ödedik, ekonomik kayıplar yaşadık, şehitler verdik ve gaziler kazandık. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacak ve onların ideali olan terörsüz bir Türkiye'yi çocuklarımıza bırakacağız. Türkiye yüzyılını inşa ederken terörsüz bir Türkiye hedefimiz olacak. Karalamalara aldırış etmeden eser üretmeye, bu ülke ve millet için değer üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'Mecliste Geniş Mutabakat Sağlandı'

Bakan Tunç, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yaptığı sunumu hatırlatarak, 'Terörsüz Türkiye hedefi konusunda Meclis'te geniş bir mutabakat var. Komisyona süreci anlattık ve aldığımız idari tedbirleri paylaştık. Bundan sonraki süreçte Meclis'in alacağı kararlar ve komisyonun önerileri yol haritamızı belirleyecek. Milletimizin menfaatine olan her adımı atmanın gayreti içerisinde olacağız' dedi.

Besni Adalet Sarayı Hizmete Açıldı

Konuşmaların ardından Besni Adalet Sarayı, protokol üyelerinin katılımıyla hizmete açıldı. Açılış töreni, bölgedeki yargı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların adalete erişiminin hızlanması açısından önem taşıyor.

Kaynak : PERRE