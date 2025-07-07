Memur maaş katsayıları güncellendi



Genelgede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi kapsamında belirlenen maaş kalemlerine etki eden yeni katsayılar şöyle sıralandı:



Aylık katsayı: 1,170211



Taban aylık katsayısı: 18,316014



Yan ödeme katsayısı: 0,371113



Bu katsayılar, memurların ek gösterge, kıdem aylığı, iş güçlüğü ve risk tazminatları gibi birçok ödeme kalemini doğrudan etkileyen temel göstergeler olarak dikkat çekiyor.



Sözleşmeli personelin ücret tavanları da yükseltildi



399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak çalışan personele ilişkin ücret tavanı 64.048,55 TL olarak belirlendi. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde çalışan sözleşmeli personel için belirlenen ikinci tavan ise 57.097,85 TL oldu.



Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücretleri arttı



Genelgede yer alan güncel ekonomik veriler doğrultusunda:



Kıdem tazminatı tavanı: 53.919,68 TL



Bedelli askerlik ücreti: 280.850,54 TL



Yoklama kaçağı ve bakayalar için bedelli askerlik ücreti: 4.095,74 TL



şeklinde belirlendi.



Yüzde 15,57 oranındaki zam kesinleşti



Söz konusu genelge ile birlikte, 2025 yılının ikinci yarısı için geçerli olmak üzere, kamu görevlilerine yönelik uygulanacak maaş artış oranı resmen duyuruldu. Buna göre memurlar ve memur emeklileri yüzde 15,57 oranında zam alacak.



Genelgeyle getirilen diğer düzenlemeler



Vize edilmiş pozisyonlarda görev yapan sözleşmeli personelin ücret tavanı aynı şekilde yüzde 15,57 oranında artırıldı.



Kurumlar tarafından belirlenen fazla çalışma ücretleri ve döner sermaye ödemeleri de güncellenen katsayılar üzerinden yeniden hesaplanacak.



Kamu personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin diğer ödemelerde de yeni katsayılar baz alınarak düzenleme yapılacak.



Genelge, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı ve 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.



Kaynak : PHA