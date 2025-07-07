Görüşme Beştepe’de yapıldı, 1 saat sürdü

Saat 15.00’te başlayan görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı. DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.



Görüşmenin odağında, PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinin yanı sıra “Terörsüz Türkiye” başlığı altında yürütülen siyasi ve toplumsal çözüm arayışları yer aldı. Sürecin Cuma gününe kadar somut adımlar içerecek bir aşamaya geçmesi bekleniyor.



DEM Parti: ‘Süreç yeni bir aşamada’

DEM Parti tarafından görüşme sonrası yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı.”



Buldan: ‘Tarihi bir görüşme’

Görüşme öncesinde açıklama yapan Pervin Buldan, 10 Nisan’daki ilk görüşmede yer alan ve kısa süre önce vefat eden Sırrı Süreyya Önder’i anarak, şunları söyledi:



“Öncelikle Sırrı Başkan'ımızı bir kez daha analım. Büyük emekleri vardı. İlk görüşmeye kendisi katılmıştı. Bu, ikinci görüşme. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var.”



Sancar: ‘Yeni aşamanın gereklilikleri ele alınacak’

Heyetin yeni üyesi olan Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise, ilk kez Erdoğan ile yapılan görüşmede yer aldı. Sancar, görüşme öncesi yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:



“Bu görüşme önemli gerçekten. Biraz önce Eş Genel Başkanlarımızla da istişare ettik. Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri, sonrasının gereklilikleri konusunu bugün Sayın Cumhurbaşkanı’yla ve heyetiyle istişare edeceğiz.”



İmralı ziyareti ve Öcalan’ın mesajı

DEM Parti heyeti, görüşmeden bir gün önce İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Öcalan’ın bugünkü görüşmeye büyük önem atfettiği belirtilmişti. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



“Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük.”



10 Nisan’da yapılan ilk görüşmede, Pervin Buldan ve merhum Sırrı Süreyya Önder Cumhurbaşkanlığı’na gitmiş ve çözüm sürecine ilişkin istişarelerde bulunmuştu. Bugünkü görüşmede Önder’in yerine Mithat Sancar yer aldı.



Cumhurbaşkanlığı tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde, önümüzdeki günlerde silah bırakma takvimi ve Meclis’te bir komisyon kurulması yönünde bazı adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA