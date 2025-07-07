İmralı heyeti Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlandı

Saat 15.00’te başlayan görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan İmralı heyeti katıldı. Görüşmenin odak noktasını, PKK'nın silah bırakma süreci, çözümün geleceği ve siyasi istişarelerin yol haritası oluşturdu.



DEM Parti heyeti, dün İmralı Adası’nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı ziyaretinden önce DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelerek sürece ilişkin istişarelerde bulundu.



Buldan ve Sancar: ‘Tarihi bir görüşme’

Ziyaret öncesi kısa bir basın açıklaması yapan Buldan ve Sancar, görüşmenin önemine dikkat çekti. Pervin Buldan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Ve bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var, görüş alışverişine ihtiyaç var.”



Yeni bir aşamaya mı giriliyor?

DEM Parti kaynakları, görüşmenin ardından detaylı açıklamanın yapılacağını belirtirken, siyasi kulislerde bu temasın, çözüm süreci benzeri yeni bir girişimin işareti olup olmadığı soruları gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PHA