Tarihi Uzun Çarşı’da Temel Atma Töreni

Bakan Murat Kurum, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikte Hatay’ın simgesi olan Tarihi Uzun Çarşı’yı ziyaret etti. Deprem sonrası büyük bir yıkıma uğrayan çarşı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle başlatılan Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında yeniden inşa edilecek.

Projenin 1. etabı için temel atma törenine katılan Kurum, 6 bin 727 metrekarelik alanda 131 dükkanın inşa edileceğini belirtti. Ayrıca çarşıda yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Kurum, şunları söyledi:

“2025 yılının sonunda dükkanına yerleşmeyen tek bir esnaf kalmayacak. Tarihi Uzun Çarşı’da 24 konut ve 567 dükkanın ihalesi yapıldı, 270’ten fazla dükkanın ihalesi de 15 Ocak’a kadar tamamlanacak. Bu bölgeyi eski canlılığına kavuşturacağız.”

Atatürk Caddesi ve Meclis Binası Çalışmaları

Tarihi Uzun Çarşı’nın ardından Atatürk Caddesi’nde yürütülen çalışmaları da inceleyen Bakan Kurum, bölgenin yeniden düzenlenmesi için talimat verdi. “Buraları tertemiz edelim. Aydınlatmasıyla, peyzajıyla eski canlılığına kavuşturalım” diyen Kurum, vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini vurguladı.

Asi Nehri’nin kenarında bulunan ve depremde tamamen yıkılan Tarihi Meclis Binası’nın inşaatını da ziyaret eden Kurum, binanın hızla tamamlanması için çalışmaların yoğunlaştırılacağını açıkladı. Ziyareti sırasında temel atma töreni gerçekleştiren Kurum, proje kapsamında Hatay’a değer katacak çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.

Depremzedeler İçin Yeni Konutlar

Bakan Murat Kurum, Akevler Mahallesi’nde 71 bloktan oluşan bin 792 daire ve 72 dükkanın yapımının sürdüğü Emlak Konut şantiyesinde de incelemelerde bulundu. İnşaatları gezen ve çalışanlarla bir araya gelen Kurum, bölgede hızlı bir şekilde yeni yaşam alanlarının inşa edildiğini ifade etti.

“Emlak Konut ve TOKİ iş birliğiyle depremden etkilenen Hatay’da modern, güvenli ve sağlam yapıların yükselmesini sağlıyoruz. Hatay’ın hak ettiği yaşam standardını yeniden kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Bakan Kurum, İskenderun’da devam eden 2. etap TOKİ projesini de ziyaret etti. Bu etap kapsamında 46 blokta toplam 644 daire ve 8 ticari alanın yapımı sürüyor. Kurum, inşaat alanında işçiler ve mühendislerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tamamlanmış ve döşenmiş bir evi inceleyen Bakan Kurum, projenin geldiği noktayı değerlendirdi.

“Hatay’ı Eski Günlerine Döndüreceğiz”

Deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirten Kurum, Hataylıların özlenen günlerine kavuşacağı sözünü yineledi. “Vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların hayatlarını yeniden inşa etmeye devam edeceğiz” diyen Kurum, Hatay’ın tarihi ve kültürel mirasının korunarak yeniden inşa edilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Kaynak : PHA