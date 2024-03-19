Adıyaman’a bir dizi ziyaret ve Örenli TOKİ konutları kura çekimi için gelen Bakan Işıkhan, Adıyaman Valiliği sonrası Organize Sanayi Bölgesi’nde iş insanlarıyla bir araya geldi. Deprem öncesi ve sonrası ile bugüne ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Vedat Işıkhan, Depremin hemen ardından Adıyaman'da sigortalı çalışan sayısının 73 binden 34 bine düştüğü kaydetti. Ancak bugün, adeta bir dönüşüm yaşandığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Adıyaman'daki sigortalı çalışan sayısının 82 bine yükseldiğini bildirdi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile çok sayıda birim müdürünün de eşlik ettiği Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamaları, Adıyaman’da istihdam anlamında, deprem öncesi rakamların bile üzerine çıkıldığını gösteriyor.

Bakan Işıkhan, Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırma çabalarını vurgularken, devletin ve milletin el ele vererek felaketin yaralarını sarmak için yoğun çaba gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki koordinasyonun önemine vurgu yapan Bakan Işıkhan, devletin depremzedelere verdiği sözleri yerine getirdiğini ve yıkılan evlerin, iş yerlerinin yeniden inşa edilerek vatandaşların güvenli bir yaşam sürdürmelerinin sağlandığını dile getirdi.

Özellikle Adıyaman ve diğer deprem bölgelerine özel olarak uygulanan İstihdama Dönüş Programı'nın önemine dikkat çeken Bakan Işıkhan, işletmelere ve işverenlere sağlanan desteklerin istihdamdaki artışta kritik rol oynadığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın da eşlik ettiği ziyarette, Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal canlılığını yeniden kazanması için kararlı bir şekilde çalışılacağı vurgulandı. Çalışma hayatının, ticaretin, üretimin ve istihdamın daha da güçlenerek canlanması hedeflenirken, devletin ve yerel yönetimlerin desteğinin süreceği belirtildi.

Adıyaman'daki bu istihdam artışı, deprem sonrası toparlanma sürecinin bir göstergesi olarak değerlendirilirken, bölgenin geleceğe umutla bakması için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Bakan Işıkhan’ın açıklamaları şöyle:

“Hepimizi derinden sarsan o büyük deprem felaketinin üzerinden 1 yıl gibi kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen, Adıyaman, çalışmaya, üretmeye, devam ediyor. Bakan olarak göreve başladıktan sonra ilk ziyaretimi Adıyaman’a yapmıştım, hatırlarsanız. Adıyaman yaralarını sarıyor, iyileşiyor, ayağa kalkıyor. Bu süreçte biliyorsunuz felaketin daha ilk saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımızla bizler de sahadaydık. O günden beri de devlet millet el ele, canla başla çalıştık, çalışıyoruz. Adıyaman başta olmak üzere deprem illerimizin hiçbirinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık, kimsesiz hissettirmedik. Şimdi görüyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın 1 yıl önce sözünü verdiği gibi depremzede vatandaşlarımızı tek tek yuvalarına kavuşturuyoruz.

Yıkılan köy evlerimizi, binalarımızı, iş yerlerimizi, işletmelerimizi bir bir ayağa kaldırıp eskisinden daha verimli, daha aktif bir şekilde çalışma hayatımıza kazandırmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak deprem bölgesi illerimize özel olarak uyguladığımız İstihdama Dönüş Programı başta olmak üzere diğer teşvik ve destekler sayesinde maddi kayıplarımızın telafisini gerçekleştiriyoruz. Bunun en net göstergelerinden birisi de şehrimizin sigortalı sayısındaki değişimlerdir. Depremden önce Adıyaman’da Sigortalı çalışan sayısı 73 bin idi. Deprem sonrasında bu rakam 34 bine kadar düşmüştü. Çok şükür bugün, çalışan sayısı bakımından deprem öncesi rakamların da üstüne çıktık. Şu anda Adıyaman’daki sigortalı çalışan sayısı 82 bindir. Ayrıca Adıyaman’da deprem sonrası kamu hizmetlerini desteklemek üzere 7 bin 856 TYP kontenjanı tahsis ettik. Adıyaman’ı ayağa kaldırmak için işletmelerimize ve işverenlerimize sağladığımız yardımlar, destekler bu rakamlarda önemli rol oynamıştır. Bu rakamlar önümüzdeki süreçte, yatırımlarımız arttıkça, çalışma hayatı tüm unsurlarıyla tam anlamıyla düzene girdikçe daha da artacaktır. Bildiğiniz gibi bir ayağımız hep burada oldu. Daha önce de sizlerle yine bir araya gelip şehrimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda birlikte çalışma sözü vermiştik. Ben buradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olduğumu bir kez daha vurgulayarak bu sözümü tekrarlamak istiyorum. Adıyaman’ın ekonomisini, çalışma hayatını, ticaretini, üretimini, istihdamını eskisinden çok daha iyi bir hale getirip canlandırmak için hep birlikte çalışacağız.”

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman-PHA

Kaynak : PHA