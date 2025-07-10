İmmünoterapi ilaçları artık SGK kapsamında

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını belirtti. İlgili düzenleme ile kanser tedavilerinde dünya standartlarında kabul edilen ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış immünoterapilere erişim kolaylaşacak.



Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Kabine Toplantımızın ardından kanserle mücadele eden vatandaşlarımız için müjdesini verdiği düzenleme bu gece Resmî Gazete'de yayımlandı.”



“Böylelikle; Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile kanser tedavisi gören vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme listesine dahil ettik.”



Kistik fibrozis hastalarına da müjde

Düzenleme sadece kanser hastalarını değil, nadir hastalıklardan biri olan kistik fibrozis hastalarını da kapsıyor. 2 yaş ve üzeri hastalar için erken evrede etkili tedavi imkanı sunan bir ilacın da geri ödeme kapsamına alındığını duyuran Işıkhan, böylece bu alanda da önemli bir iyileştirme sağlandığını belirtti.



“Hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile hastalarımızın dünya standartlarında ve etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişimini güvence altına alıyoruz.”



Teşekkür mesajı

Bakan Işıkhan, söz konusu adım için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sunarken, sürece katkı sağlayan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de desteklerinden ötürü şükranlarını iletti.



“Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.” diyen Işıkhan, sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.



Yeni düzenlemenin özellikle tedaviye erişim konusunda zorluk yaşayan hastalar için büyük bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Kaynak : PHA