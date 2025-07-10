Elif Esen: ‘Bu artış insanlık dışıdır’

Torba yasa teklifinin emeklilere yönelik maddesine ilişkin konuşan DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, iktidarın zam oranını “insanlık dışı” olarak nitelendirdi. Esen, şu ifadeleri kullandı:



“Emekliler yılında emekliler bu yılı ölüm fermanına benzeterek helva kavurarak uğurladılar. Şimdi de aile yılında ailenin kıymetlisi büyükleri bir yüke çeviren, evlatlarının bakımına mahkum eden, yoksulluğa esir eden emekli maaşını konuşuyoruz. Neye yetiştirecekleri belli olmayan… En düşük emekli maaşının yüzde 16,67 oranında arttırılarak 16 bin 881 liraya çıkartılması insanlık dışıdır. Açlık sınırının çok çok altında bir emekli maaşından bahsediyoruz. Üstelik hükümet hiç yüzü kızarmadan bu artışı bir müjde gibi sunabiliyor. Ancak biz bu rakamları bir kalem oynatması olarak değil, insan hayatı, geçim derdi ve sosyal adalet meselesi olarak görüyoruz.”



Kahkaha krizine Bozdağ müdahalesi

Esen’in bu sözleri üzerine AK Parti sıralarından bir milletvekilinin yüksek sesle gülmesi Genel Kurul’da tansiyonu yükseltti. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, kahkaha atan milletvekiline sert şekilde müdahale ederek şunları söyledi:



“Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum; burası kahkaha atılacak yer değildir, kahvehane değildir. Özel sohbet yeri de değil. Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu. Böyle bir şey olabilir mi yani? Biz nerede duruyoruz? Piknikte değiliz, Genel Kurul'dayız. Hepimizin birbirine saygı duyması lazım. Defalarca uyarıyoruz. Kahkaha atan arkadaşımız lütfen dışarı çıksın. Genel Kurul'a saygısını böylelikle etmiş olur.”



Bekir Bozdağ’ın sözleri Genel Kurul’da alkışlarla karşılık bulurken, ilgili milletvekili ismi açıklanmayan bir şekilde dışarıya çıkarıldı.

Kaynak : PHA