Fahrettin Altun’dan veda mesajı

Yaklaşık 7 yıldır Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görev süresince kendisine destek olanlara teşekkür etti. Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli’nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum.”



Altun, görevi devralan Prof. Dr. Burhanettin Duran’a da başarılar dileyerek, birlikte uzun yıllar çalışma fırsatı bulduklarını ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdiklerini vurguladı.



Burhanettin Duran: ‘Şükranlarımı sunuyorum’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Duran açıklamasında şunları söyledi:



“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin.”



Burhanettin Duran kimdir?

1971 yılında Sakarya’da doğan Burhanettin Duran, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Duran, uzun yıllar akademik çalışmalarda bulundu. SETA Vakfı Genel Koordinatörlüğü ve Sabah gazetesi köşe yazarlığı yapan Duran, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliği görevini de üstlenmişti. 2024 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.



Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini üstlenecek olan Burhanettin Duran’ın hem iç kamuoyuna hem de uluslararası kamuoyuna yönelik iletişim stratejilerinde aktif rol oynaması bekleniyor.

Kaynak : PHA