‘Süreç fiziken başladı’

PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, sürecin artık fiilen başladığını söyledi. Irak’ta ilk adımların atıldığını belirten Çelik, “Artık süreç fiziken başlamıştır. Öncelik Irak olarak belirlenmiş durumda” dedi. Sürecin 3 ila 5 ay içinde tamamlanması gerektiğini, aksi takdirde provokasyonlara açık hale geleceğini ifade etti.



‘Suriye'deki süreç farklı yürüyecek’

Terörle mücadele çerçevesinde Suriye’deki yapının da ele alındığını vurgulayan Çelik, “Irak’taki süreç ile Suriye’deki süreç birbirinden farklı yürüyecek. Suriye’deki yaklaşım, SDG’nin (Suriye Demokratik Güçleri) Suriye ordusuna entegre edilmesi yönünde şekilleniyor” dedi. SDG’ye süreci hızlandırma çağrısı yapan Çelik, “Aksi takdirde tehdit unsuru olmaya devam ederler” ifadelerini kullandı.



‘Bu bir Türkiye Cumhuriyeti projesidir’

Sürece üçüncü tarafların dahil edilmesini kesin bir dille reddeden Ömer Çelik, “Bu bir Türkiye Cumhuriyeti projesidir. Herhangi bir yabancı güç ya da üçüncü taraf bu sürecin parçası olmayacaktır. Terörsüz Türkiye, tüm etnik gruplar için ilham kaynağı olacaktır” dedi.



TBMM’de ‘Terörsüz Türkiye Komisyonu’ kurulacak

Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulması planlanan “Terörsüz Türkiye Komisyonu” hakkında da bilgi verdi. Bu komisyonun PKK’nın feshi ve silah bırakma sürecine ilişkin yol haritası hazırlayacağını belirten Çelik, sürece muhalefetin de katkı sunmasının hedeflendiğini kaydetti.



“Muhalefetin görüşlerinden yararlanacağız. Ama bunu siyah-beyaza çevirmemek lazım. Bu, ortak geleceğimiz için bir birlik zemini olmalı.”



‘Örgütün silah bırakmasına yönelik mesaj devletin aleyhine olamaz’

Örgüte yönelik silah bırakma çağrılarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Ömer Çelik, İmralı’dan gelen videolu mesaja üstü kapalı şekilde değinerek şunları söyledi:



“Bir mesaj örgütün silah bırakmasına yöneliyorsa, devletin aleyhine olabilir mi? Odağımız, terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıdır.”



‘Cumhurbaşkanımızdan tarihi konuşma’

Sözlerinin sonunda dikkat çeken bir çağrı yapan Ömer Çelik, gözlerin Cumartesi sabahı yapılacak konuşmaya çevrilmesi gerektiğini vurguladı:



“Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli’ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği birçok provokasyonla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı bu konuşmayı dikkatle izlemeye davet ediyoruz.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının, terörle mücadelede yeni yol haritası, barış süreci ve PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin kritik başlıklar içermesi bekleniyor. Gelişmeler Perre Haber Ajansı tarafından takip edilmeye devam edilecek.

Kaynak : PHA