‘PKK feshedildi, amaç gerçekleşti’

Video mesajında PKK’nın 12. Fesih Kongresi’ne işaret eden Öcalan, bu sürecin tarihi bir nitelik taşıdığını savundu. PKK’nın “varlık inkârına dayalı” ve “ayrı devlet amaçlı” hareketinin sona erdiğini, “varlık tanınmış, dolayısıyla ana amacın gerçekleştiğini” ifade eden Öcalan, silahlı mücadele döneminin bittiğini açıkladı.



“PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir.”



‘Demokratik Toplum Manifestosu hazırlandı’

Öcalan, hazırladığını söylediği Demokratik Toplum Manifestosu ile örgütün yeni dönemde siyasal mücadeleye yönelmesi gerektiğini belirtti. Bu manifestonun yalnızca Kürt toplumu için değil, bölgesel ve küresel düzeyde de önemli bir yön çizdiğini iddia etti.



“Bu manifesto, yaklaşık 50 yıllık ‘Kürdistan Devriminin Yolu’ manifestosunu başarıyla ikame edecek niteliktedir.”



‘Silah bırakma süreci TBMM denetiminde yürütülmeli’

Öcalan, silahların gönüllüce bırakılması sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulacak kapsamlı bir komisyonun gözetiminde gerçekleşmesini önerdi. Bu sürecin samimiyetle yürütüldüğünü ve atılan adımların boşa çıkmayacağını düşündüğünü belirtti.



“Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samimiyeti görüyor ve güveniyorum.”



‘Silah değil siyaset konuşmalı’

Video mesajda birçok kez “silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanılması gerektiğini” vurgulayan Öcalan, örgüt üyelerine de bu anlayışı hayata geçirme çağrısında bulundu. Bu geçişin bir kayıp değil, kazanım olduğunu savundu.



“Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır. Yapılan silahlı mücadele aşamasından demokratik siyaset ve hukuk aşamasına gönüllüce geçiştir. Bu bir kayıp değil, tarihi bir kazanım olarak değerlendirilmek durumundadır.”



‘DEM Parti sürece destek vermeli’

PKK’nın silah bırakma kararının uygulanması sürecinde Türkiye’deki siyasal aktörlere de çağrıda bulunan Öcalan, Meclis’te yer alan DEM Parti’nin de bu süreci desteklemesi gerektiğini vurguladı.



“Meclisin çatısı altında bulunan DEM, diğer partilerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacaktır.”



‘Özgürlüğüm bireysel değil, toplumsal bir mesele’

Öcalan, mesajının sonunda kişisel özgürlüğüne değinerek bunu bireysel değil, toplumsal bir mesele olarak gördüğünü dile getirdi. “Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir” diyen Öcalan, kendi özgürlüğüyle ilgili tartışmaların temel değil, tali bir konu olduğunu ifade etti.



PKK'nın silah bırakacağı törenin, 11 Temmuz Cuma günü Irak’ın Ranya ilçesine bağlı Twaswran köyünde yapılması bekleniyor. İlk etapta 30 PKK’lı militanın silah bırakacağı bildirildi. Silahların bırakılması ve imhasının MİT’in gözetiminde yapılacağı, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kamplarda arama-tarama faaliyetleri yürüteceği belirtiliyor.

Kaynak : PHA