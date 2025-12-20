Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında terör ve güvenlik gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusuna değinerek, 'SDG bir birlik halinde entegrasyondan bahsediyor ancak bu kabul edilemez. Mutlak surette Suriye ordusuna ferdi olarak entegre olmaları lazım. Bu konudan geri adım atmamız söz konusu değildir' dedi.

'Kimseden İcazet Almayız'

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulayan Güler, 2016'da yapılan harekâtları hatırlatarak, '2016'da harekâtlarımızı yaparken ABD de Rusya da oradaydı. Biz yapılması gerekeni kimseye sormadan yaptık ve bitirdik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni yine kimseye sormadan yaparız' ifadelerini kullandı.

'ABD ile Görüş Farklılıkları Azalıyor'

Bakan Güler, SDG'nin entegrasyonu konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, 'ABD'li dostlarımız artık gerçekleri daha iyi görüyor. Görüş ayrılığımız azalıyor. Biz ne istediğimizi açıkça ifade ettik. Bu konudan geri adım yok. Mutlak surette Suriye ordusuna entegre olacaklar. SDG de entegrasyondan bahsediyor ama onların bahsettiği birlik halinde entegrasyon. Birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmaları lazım. Aksi halde bunun adı entegrasyon olmaz' dedi.

Tünel Faaliyetleri ve Bölge Güvenliği

Terör örgütünün bölgedeki tahkimatlarına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Güler, 'Tel Rıfat'ta 302 kilometre, Menbic'te 430 kilometre olmak üzere toplam 732 kilometre tüneli imha ettik. Afrin'de teröristlerin karargâh olarak kullandığı cami, kilise ve okulları temizledik, halkın su sorununu çözdük. Rakka ve Deyrizor'daki tünel kazma faaliyetlerini yakından takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Suriye Ordusuna 'Azerbaycan Modeli' Destek Sağlayabiliriz'

Güler, Suriye ordusunun modernizasyonuna Türkiye'nin eğitim desteği verebileceğini belirterek, 'Daha önce ben Suriye'yi ziyaret ettim. Geçtiğimiz haftalarda da Genelkurmay Başkanımız ve Kara Kuvvetleri Komutanımız da Suriye'ye gitti. Gittiğimiz zaman onlar daha iyiye, daha güzele nasıl gidebilir bunu görüşüyoruz. Azerbaycan'a, Libya'ya ve Somali'ye eğitim desteğini nasıl sağladıysak aynısını onlara da sağlayabiliriz. Eğitimlerine Türkiye'de başladık ve devam ediyoruz. Suriye'nin terörle mücadelesine yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz' ifadelerine yer verdi.

'Terörsüz Türkiye Süreci ile Kardeşliğimizin Sürekli Olmasını İstiyoruz'

40 yıldır terörle mücadele eden Türkiye için 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine değinen Bakan Güler, '40 yıldır terörle mücadele eden ülkemiz için Terörsüz Türkiye süreci bir fırsattır. Yapılmakta olan faaliyetleri de akılcı buluyoruz ve sürecin bizim istediğimiz gibi sonuçlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyor, göstermeye de devam edeceğiz. TSK olarak biz PKK'yı tam bitirdiğimiz anda terör örgütü de 'Terörsüz Türkiye' sürecine uyacağını açıkladı. Yani biz başarılı operasyonların ardından terör örgütünü silah bırakma evresine getirerek hedefimize ulaştık. Biz şimdi Terörsüz Türkiye hedefine başarıyla ulaşarak kardeşliğimizin sürekli olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın şundan emin olması gerekir; TSK, Bakanlığımız, devletimizin ilgili birimleri bu süreçte ne olup bittiğinin farkındadır. Geçmişte terörle mücadelede sarf ettiğimiz dikkati aynı hassasiyetle bugün de terörsüz Türkiye sürecinde sarf ediyoruz. Süreç terör örgütünün istediği şekilde değil, devletimizin belirlediği ve istediği şekilde devam edecek' dedi.

Kaynak : PERRE