Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Yıl Sonu Değerlendirme ve 2026 Yılı Faaliyet Planlama Toplantıları' gerçekleştirildi. Toplantılara, İl Müdürü, Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürleri, ilçe müdürleri, antrenörler ve gençlik liderleri katıldı.

İl Müdürü Hüseyin Elüstü, 2025 yılında yürütülen sportif ve gençlik faaliyetlerinin sahaya yansımalarını değerlendirerek, 'Gençlerimize ve sporcularımıza dokunan her çalışmayı önemsiyoruz. 2025 yılı boyunca ilimiz genelinde yürütülen sportif ve gençlik faaliyetlerini kapsamlı şekilde ele aldık. 2026 yılında ise daha planlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir projelerle gençlerimize ve spor camiamıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Tüm teşkilatımızla birlikte koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Toplantılar, görüş ve önerilerin alınmasının ardından 2026 yılı faaliyet planlarının belirlenmesiyle sona erdi.

