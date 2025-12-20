Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025'in 'Aile Yılı' kapsamında, aile yapısını gözeten yeni bir askerlik düzenlemesi üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bakan Güler, '3 çocuğu olan ailelerin bir çocuğu, 4 çocuğu olan ailelerin ise iki çocuğu askerlik görevini istediği yerde yapabilecek' dedi.

Bakan Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara Milli Savunma Bakanlığı olarak katkı sağladıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

'Malumunuz olduğu üzere bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabiliriz diye çalışıyoruz.

Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var.

Biz Aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stand açtık.'

