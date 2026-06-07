Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da katıldığı programda Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gabar'da Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervinin üretime kazandırıldığını belirten Bayraktar, yeni sahalarda yürütülen arama çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervini keşfederek Gabar'da petrol arıyor, petrol üretiyor" dedi.

Ankaralılar Derneği’nin 41’inci Yıl Ödül Gecesi, Ankara’da bir otelde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Ankaralılar ve Ankaralılara Hizmet Edenler Derneği tarafından düzenlenen 41’inci Yıl Ödül Gecesi münasebetiyle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’ya hizmet eden, şehrimizin gelişmesine, kalkınmasına ve değerlerinin yaşatılmasına katkı sunan tüm kişi ve kuruluşları, başta dernek başkanı Hilmi Yaman olmak üzere tebrik ediyorum. Bu anlamlı vesileyle ödüle layık görülen tüm isimleri kutluyor, 41 yıldır vefa ve takdir kültürünü yaşatan dernek yöneticilerine ve emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlayan bu güzel programın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum."



"Seymenlik ruhu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı"

Ödül törenine katılan Bakan Bayraktar Ankara’da yaşamaktan ve Ankara’ya hizmet etmekten büyük bir iftihar duyduğunu belirterek, "Kıymetli dostlar, değerli başkanımız da ifade ettiler; mayasında vefanın, dayanışmanın olduğu, mayasında yiğitliğin, mertliğin olduğu, mayasında vatanperverliğin olduğu bir şehir Ankara. Tam da seymenlik ruhu dediğimiz şey işte bu. Dolayısıyla bu özel şehirde, Türkiye'nin milli iradesinin tecelli ettiği, demokrasimizin merkezi olan bu şehirde çok önemli bir dernek ve çok önemli bir görev ifa eden Ankaralılar Derneği, AHİD Derneği'nin bu 42’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, bu ödül töreni vesilesiyle bir aradayız. O seymenlik ruhu ki İstiklal Savaşı'nda ülkemizin tekrar ayağa kalkmasına karargahlık yapmış, o seymenlik ruhu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atılmış ve o günden bugüne de çok sağlam, çok güçlü bir şekilde Büyük Türkiye olma yolunda hızla ilerliyor. O seymenlik ruhu işte bundan 10 gün sonra, bir ay sonra 10’uncu yılını idrak edeceğimiz 15 Temmuz'da yine dirilmiş ve 15 Temmuz destanını yazmış Ankara, böyle bir şehir" dedi.



"Türkiye şimdi Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervini keşfederek Gabar'da petrol arıyor, petrol üretiyor"

Türkiye'nin enerji ihtiyacının nasıl karşılanacağını düşünürken bir yandan da nasıl düşürebileceklerini düşündüklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı vizyonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu o ufukta Türkiye'yi enerjide nasıl bağımsız kılarız bunun adımlarını atıyoruz. Onun için Türkiye, Mavi Vatan'da kendi denizlerinde doğal gaz arıyor, petrol arıyor. Türkiye onun için yıllardır terörle uğraşmış, yıllardır o bölgede gidilemeyen coğrafyalarda şimdi Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervini keşfederek Gabar'da petrol arıyor, petrol üretiyor. Terörsüz Türkiye'nin nasıl bir felsefe olduğunu, Türkiye'ye neler katabileceğinin açıkçası küçük bir fragmanını biz Gabar'da gözler önüne sermiş olduk. Onun için terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çok önemli bir proje; mutlak surette başarıya ulaştırmamız gereken bir proje. şimdi Türkiye Gabar'da petrolünü üretiyor. İnşallah yeni sahalarda; Diyarbakır'da, farklı yerlerde aramalarımız daha da üretimimizi arttırmak, yeni rezervler kazandırmak üzerine. Mavi Vatan'da özellikle Karadeniz'de yaptığımız keşif, Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşif bugün 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılar vaziyette. Dolayısıyla inşallah oradaki üretimimizi de bu yıl iki katına, 2028 yılında da dört katına çıkaracağız" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin bağımsızlık hikayesini 'Türkiye Yüzyılı'nda yazmış olacağız"

Akkuyu Nükleer Santrali'nden bahseden Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye 70 yıllık rüyası olan Akkuyu'daki Nükleer Santrali hayata geçirerek, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, Türkiye'de ve dünyada her yerde petrol ve doğal gaz arayarak inşallah bu enerjideki bağımsızlık hikayesini 'Türkiye Yüzyılı'nda yazmış olacağız. Bu partiler üstü, ideolojiler üstü, bu milletin 86 milyon ferdinin her birinin ben inanıyorum ki kızıl elmasıdır; biz bu uğurda elimizden gelen gayreti inşallah gösterip bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Dolayısıyla Ankara; Türkiye'nin ekonomisine katkı veren, gücüne güç katan ve enerjisine enerji katan bir merkez olmaya inşallah daha güçlü bir şekilde devam edecek. Burası aynı zamanda bir bilim şehri, üniversite şehri; on binlerce, belki yüz binlerin üzerinde talebimiz burada Türkiye'nin çok kaliteli, dünya çapındaki üniversitelerinde eğitimlerini alıyorlar. Bir kültür sanat başkenti aynı zamanda. Yani Ankara hakikaten her yönüyle çok özel, çok müstesna bir şehir. Bu şehre en iyisi yakışır. Bu şehrin altyapısını çok daha güçlü hale getirmemiz lazım çünkü dünya değişiyor ve bu şehrin ihtiyaçları da artmaya devam ediyor."

Ankaralılar Derneği Başkanı Yaman ise, "Ankara, Anadolu’nun devlet kuran hafızasıdır. Ankara gerektiğinde cephe olmuş bir şehirdir, meclis olmuş bir şehirdir. Ankara gerektiğinde milletin duası ve umudu olmuş bir şehirdir. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki, bu şehir taşra değil, mücadeleyle kurulmuştur. Bu şehir yalnızca yollarla, binalarla büyümemiştir, bu şehir fedakarlıkla, emek ve dayanışma ile büyümüştür. Ulus’un taşında tarih, Hamamönü’nde gelenek, Hacı Bayram’da dua, Anıtkabir’de Cumhuriyet’in emaneti, Ankara Kalesi’nde hafıza, seymenlerin yürüyüşünde ise asırların vakuru vardır, Ankara’nın en büyük gücü de işte budur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Bayraktar, ödül almaya hak kazananlara plaketlerini takdim etti. Ödül törenine, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, dernek üyeleri ve iş insanları katıldı.

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