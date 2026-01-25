İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta trafikte saldırganlık yapan bir sürücünün yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, iki hafta önce İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aracıyla başka bir sürücünün önünü keserek saldırıda bulunan ve aracın camına kafa atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren N.D. isimli sürücünün yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, 'Gereği yapıldı' dedi.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere yönelik caydırıcı cezaların ilk kez kanun teklifine girdiğini belirtti.

'Bu Madde Kanuna İlk Kez Girdi'

Bakan Yerlikaya, 'Yeni Kanun Teklifine göre saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi' ifadelerini kullandı.

180 bin lira ceza, ehliyete ve araca el koyma

Yeni düzenlemeye göre uygulanacak yaptırımları açıklayan Bakan Yerlikaya, 'Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz' dedi.

Adli işlem başlatıldı

Bakan Yerlikaya, N.D. isimli sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 151/1, 179/2, 125'inci maddeleri ile 11. Yargı Paketi kapsamında düzenlenen TCK 223'üncü maddelerinden adli işlem başlatıldığını da açıkladı.

'Kabul edilemez'

Trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara sert tepki gösteren Bakan Yerlikaya, 'Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir' dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Yerlikaya, 'Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE