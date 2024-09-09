"Olayın Gelişimi"

21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran için ailesi ve çevresi endişe içinde kayıp başvurusunda bulunmuştu. Bölgedeki geniş çaplı aramalara rağmen Narin'den uzun süre haber alınamadı. Arama ekiplerinin 9 Eylül'de yaptığı çalışmalarda Narin’in cansız bedenine ulaşıldı. Narin’in katledildiği haberi, tüm Türkiye'de derin üzüntü ve öfke yarattı.

Adli tıp incelemeleri ve kriminal soruşturma kapsamında olayla bağlantılı kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Narin’in vahşice katledilmesi, sosyal medyada da büyük bir infial yarattı ve suçluların bir an önce bulunup adalet önüne çıkarılması için çağrılar yapıldı.

"Devlet Bahçeli'nin Açıklamaları"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Narin Güran cinayeti hakkında sert ifadeler kullandı. Bahçeli, küçük kızın hayatına son veren cani ya da canilerin, Türk adaleti önünde hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir.”

Bahçeli, bu korkunç cinayetin, Türkiye’nin vicdanını derinden yaraladığını belirterek, adaletin hızlıca yerini bulması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, Ovacık'ta bir askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlere de rahmet dileyerek açıklamasını tamamladı.

"Toplumda Yükselen Tepkiler ve Hukuki Süreç"

Narin Güran cinayeti sonrası Türkiye genelinde kadın ve çocuk hakları savunucuları, sosyal medya kampanyaları başlatarak, suçluların yakalanması ve en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini dile getirdi. Hukuki sürecin hızlandırılması için yetkililer ve yargı organlarına çağrılar yapılırken, davanın kamuoyu tarafından yakından takip edileceği vurgulanıyor.

Güvenlik güçleri, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturmayı derinleştirerek olayın tüm boyutlarını aydınlatmaya çalışıyor.

Kaynak : PHA