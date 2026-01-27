İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri yönlendirdiği öne sürülen soruşturma kapsamında açılan davada yargılama süreci başladı. 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında açılan dava, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye başlandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi Kampüsü karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan ilk celseye, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı. Suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Aziz İhsan Aktaş ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de aralarında yer aldığı bazı sanıklar ise tutuksuz olarak duruşmada hazır bulundu.

Tutdere, Tutuksuz Yargılanıyor

Dava kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de tutuksuz sanıklar arasında yer alıyor.

Duruşmayı Siyasi İsimler de İzledi

Duruşma öncesinde jandarma ekipleri tarafından duruşma salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık iki saat süren güvenlik taramasının ardından salona girişler kimlik kontrolüyle sağlandı. Duruşmayı, CHP'li bazı belediye başkanları, milletvekilleri, parti yöneticileri, sanık yakınları ve partililer de izleyici olarak takip etti.

Yargılama 20 Şubat'a Kadar Sürecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda açılan davanın, Silivri'deki duruşma salonunda, 20 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Kaynak : PERRE