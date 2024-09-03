Zihinsel engelli sporcuların yarıştığı T20 kategorisinde mücadele eden Önder, 400 metreyi 55,32 saniyede tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Önder’in bu olağanüstü performansı hem Türkiye’de hem de dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Yarış sonrası duygularını paylaşan Önder, “Bu anı uzun zamandır hayal ediyordum. Ülkemi gururlandırdığım için çok mutluyum,” şeklinde konuştu. Aysel Önder’in bu tarihi başarısı, Türkiye’nin Paralimpik Oyunları’ndaki yerini güçlendirirken, gelecekteki sporculara da ilham kaynağı oldu.

Kaynak : PHA