Belediye, müzik dolu bir yolculuğa adım atmak isteyen çocukları koro seçmelerine katılmaya davet ediyor.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, son başvuru tarihinin 15 Eylül 2024 olduğu belirtildi.

Adıyaman Belediyesi, yetenekli çocukların bu fırsatı değerlendirmesi için çağrıda bulunarak, "Haydi çocuklar, birlikte harika melodiler oluşturalım" mesajını paylaştı.

Müzik tutkusuna sahip olan çocukların bir araya geleceği bu seçmeler, onlara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak.

Koro çalışmalarının yanı sıra, çocuklar müzikle dolu bir ortamda yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Kaynak : PHA