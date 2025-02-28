İsrafı önleyerek, gezegenin önemli sorunlarından birine çözüm olmaya çalışırken; diğer taraftan insanların temel ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için çalışmalar yürüten ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan TİDER ile ATSO arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Temel İhtiyaç Derneği Genel Müdürü Nil Tibukoğlu ve Proje Yöneticisi Melike Çorlak, imza töreni öncesinde ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu’nu ve Meclis Başkanı Abdulgani Bereket’i ziyaret ederek ‘Destek İnsan Kaynakları Projesi İş birliği Protokolü’ hakkında bilgiler verdiler. İş birliği protokolünü ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ve TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu imzaladı. İmzalanan protokolle ATSO üyelerinin talebi doğrultusunda ihtiyaç duyulan personeli ‘Destek İnsan Kaynakları Projesi’ kapsamında veri havuzundan tedarik ederek ATSO üyelerinin hizmetine sunulacak.

Temel İhtiyaç Derneği Genel Müdürü Nil Tibukoğlu, dernek olarak yardım yaptıkları kişileri bu projeyle iş sahibi yaparak istihdama kazandırmak istediklerini belirterek; “Temel İhtiyaç Derneği olarak 2010 yılından beri Gıda Bankacılığı sistemiyle israf ve yoksullukla mücadele ediyoruz. Şu anda bütün Türkiye’de Adıyaman’da dahil olmak üzere bu operasyonu yapabiliyoruz. Ve bunu Gıda Bankacılığı sistemiyle yapıyoruz. Biz bunu şu anda 74 tane gıda bankası aracılığıyla 38 ilde yürütüyoruz. Burada da Adıyaman Destek Market adında bir marketimiz var. Burada israftan kurtardığımız ürünleri ihtiyaç sahiplerine aktarıyoruz hem de sponsorlarımız aracılığıyla satın aldığımız ürünleri aktarıyoruz. Sadece gıda dağıtmanın, hijyen ve temizlik ürünü dağıtmanın da temel ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz çünkü bunun bir sonu yok. Hizmet verdiğimiz kişilerin, kurumların kalkınması gerektiğini düşünüyoruz. Bize başvuran hizmet verdiğimiz kişileri de bir yandan istihdama dahil etmek ya da başka ihtiyaçlarını karşılamak isteyerek bu projeyi başlattık. Bu projede hizmet verdiğimiz kişilere iş bulmaya çalışıyoruz. İhtiyacını karşılamak için bize başvuran kişilerle sosyologlarımız sohbet ediyorlar. İçlerinde çalışmak isteyen ya da çalışacak durumda olanlar varsa onlara bir özgeçmiş düzenliyoruz. Bu şekilde 120 kişiye iş bulduk ve bunun çoğu da kadın. Adıyaman Destek Marketten 1.500 aile faydalanıyor. Bizim onlara iş bulmak en büyük hayallerimizden birisi. İhtiyaç sahiplerinin iş gücü piyasasına dahil olmalarını hedefliyoruz. İş sahibi olsunlar ki bizden yardım almak zorunda kalmasınlar. Bu proje bir dijital istihdam projesi ve online olarak çok rahat ulaşabileceksiniz. Bu sistemi ATSO ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız işbirliğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İsraf ve yoksullukla mücadele eden bir derneğiz ama yoksulluğun da en büyük çaresinin kalkınma olduğunu biliyoruz. İşbirliğiniz nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ise, “Temel İhtiyaç Derneği deprem sürecinde ilimize yardıma ilk koşan kurumlar arasındaydı. Sürecin ilerlemesiyle TİDER ilimizden elini çekmedi ve güzel çalışmaları ile farklılığını gösteriyor. Gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. TİDER ile birlikte uyum içinde, güzel ve örnek çalışmalar sergilemek için gayret edeceğiz. Güçlü işbirlikleri ile yardımlar inşallah daha da artacak. İnsan Kaynakları Projesiyle İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Protokolün imzalanmasının ardından ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu ve Proje Yöneticisi Melike Çorlak’a Adıyaman’a yaptığı hizmetler nedeniyle hediye takdim ettiler.

Kaynak : PHA