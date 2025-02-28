"GES panelleri tarıma elverişli olmayan arazilere kurulmalı"

Eylemde konuşan köylülerden biri, bölgenin tarım ve hayvancılık açısından önemine vurgu yaparak, GES panellerinin uygun olmayan bir alana yapılmasının yanlış olduğunu belirtti. Köylü, "Burada devlete karşı değiliz ancak bu bölge tarıma elverişlidir. Hayvancılık yapıyoruz ve paneller kurulduğunda burada yaşamanın bir anlamı kalmaz. Çünkü köyü boğuyor, nefes alamayız, hayvancılık biter, sorunlarımız artar. Oysa burayı traktörle sürüyor, biçerle biçiyoruz. Devletin bunu görmesi ve bize hak vermesi lazım. Burası zamanında dedelerimiz tarafından hazineden alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"Hakkımızı savunuyoruz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz"

Bir diğer köylü ise, köylülerin uzun yıllardır tarımsal faaliyetlerle geçimini sağladığını vurgulayarak, GES projesine karşı olduklarını belirtti. "Biz köy halkı olarak çok mağduruz ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimizin bu konuya el atmasını bekliyoruz. Türkiye Petrolleri burada bir işlem yürütüyor ve tarım arazilerimiz zarar görecek. GES panelleri yapılırsa biz bu arazimizi kullanamayacağız. Kanunlara göre tarıma elverişli tarlalara bu tür projeler yapılmaz. Burada hakkımızı yasal olarak savunuyoruz" dedi.

"Dedelerimizden kalan bu topraklar elimizden alınmamalı"

Köylü, mezrada yaşayanların tarıma uygun arazilerde hayvancılıkla geçindiğini belirterek, "Biz burada yıllardır çile çekerek tarım yaptık, hayvancılık yaptık. Türkiye Petrolleri’nin burada ne işi var? Milli Emlak, eğer bu arazi hazine malıysa, hakkımızı tanısın. Devlet bu toprağın gerçek sahiplerini görmezden gelmemeli. Köylü olarak her gün bu çileyi çekiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Köylüler, Türkiye Petrolleri tarafından yürütülen projenin durdurulmasını ve tarıma uygun olmayan bölgelerde gerçekleştirilmesini talep etti. Bölge halkı, yetkililerden sürecin yeniden değerlendirilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PHA