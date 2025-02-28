“Ramazan’a Buruk ve Mahzun Giriyoruz”

Basın mensuplarına seslenen Demir, konuşmasına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını ileterek başladı. Ramazan ayının Müslümanlar için büyük bir rahmet ve bereket ayı olduğunu belirten Demir, ancak bu yıl Ramazan’ın buruk ve mahzun bir şekilde karşılandığını ifade etti.

Başta Gazze olmak üzere, dünyada milyonlarca Müslümanın işgal, yoksulluk ve çaresizlik içinde Ramazan’a girdiğini belirten Demir, “Allah’tan, kendilerine ebedi kurtuluş ve huzur diliyor, öz yurtlarında düşman işgalinin bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz” dedi. Ayrıca, yardım kuruluşları tarafından başlatılan yardım kampanyalarına destek çağrısında bulundu.

“Vatandaşlar Gıda Fiyatları Karşısında Zor Durumda”

Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Demir, özellikle gıda fiyatlarındaki artışın vatandaşları zor duruma soktuğunu belirtti. Ramazan öncesinde temel gıda maddelerinin fiyatlarının hızla yükseldiğine dikkat çeken Demir, “İnsanlarımız, mübarek oruç ayı öncesi hurma, zeytin, kayısı gibi iftarlıkları bile ne yazık ki camın gerisinden, ancak vitrinden izleyebiliyor” dedi.

Ramazan pidesinden kırmızı ete, bakliyattan kuruyemişe kadar birçok temel tüketim ürününün fiyatlarının arttığını belirten Demir, fırsatçılarla mücadelede yetersiz kalındığını savundu. Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nın piyasayı kontrol altına alamadığını ifade eden Demir, “Bakan çok, vatandaşın halini gören yok” şeklinde konuştu.

“Fitre ile Bir Aile Nasıl Geçinecek?”

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 180 TL’lik fitre miktarını da eleştiren Demir, bu rakamla bir ailenin Ramazan boyunca nasıl geçineceğinin hesaplanması gerektiğini söyledi. Yaptığı hesaplamayla 4 kişilik bir ailenin günlük iftar ve sahur giderinin 1.440 TL, aylık giderinin ise 43 bin 200 TL olduğunu belirten Demir, “Asgari ücret 22 bin 104 TL, en düşük emekli aylığı 14 bin 469 TL. Nasıl çıkacağız bu hesabın içinden? İnsanlarımız Ramazan’ı nasıl geçirecek?” diyerek ekonomik sıkıntıların altını çizdi.

“Erken Seçim Çözüm Olacaktır”

Cumhur İttifakı’nın ekonomi politikalarını eleştiren Demir, MHP’nin başlattığı “Askıda Buğday” uygulamasının kırsaldaki vatandaşların bile buğdaya muhtaç hale geldiğini gösterdiğini söyledi.

Ekonomik darboğazdan çıkışın yolunun erken seçim olduğunu savunan Demir, “Bu darboğazdan çıkışın yolu, alınacak erken seçim kararıyla, hekimi de reçeteyi de değiştirmektir. İlk seçimde Yeniden Refah Partisi’ni iktidara getirmek, Milli Görüş ve Adil Düzen reçeteleriyle, yolsuzluğu da yoksulluğu da bitirmektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Demir, “Ramazan-ı Şerif’in, maddi ve manevi kurtuluşumuza ve sürekli huzura vesile olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA