Adıyaman’da, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, evlilikte 25. ve 50. yılını tamamlayan çiftler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri (ASHİM) tarafından ziyaretleri başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen "2025 Aile Yılı" kapsamında, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından evliliklerinde 25. ve 50. yılını tamamlayan çiftlere hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 50 yıllık evli Ali ve Zeliha Ercemal çiftini ziyaret eden Vali Osman Varol, evliliklerinin topluma örnek teşkil ettiğini ifade ederek, tebrik etti.

Vali Varol, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ercemal çifti ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Varol’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Daha sonra 38 yıllık evli Bekir ve Emine Ortaç çiftini ziyaret eden Adıyaman Vali Yardımcısı Uğur Kapar, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Kaynak : PHA