Çarşıya, pazara, sokağa kulak tıkayan iktidar, asgari ücreti 22.104 TL olarak açıkladı.

Ev kiralarının 15 Bin , 20 Bin olduğu bir ülkede, Öğrencin varsa, elektrik, doğal gaz faturaları bir yana bu insanlar ne yiyecek? Anneler bebelerine süt alamıyor, vah ki ne vah!...

Bu maaşla hangi çocuğun karnı doyacak, hangi kira ödenecek?...

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında alım gücü her geçen gün düşen, açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum edilen milyonlar bu krizin hesabını iktidardan ilk seçimde soracak! Ayrıca #CHP’li Belediyelerin asgari ücreti 30.000 TL olarak uygulayacak olması çok anlamlıdır.

Geçim yoksa seçim var!

#asgariücret