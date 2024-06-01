Dede Aziz Türbesi Koruma ve Güzelleştirme Derneğinin düzenlediği törene Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Malatya CHP İl Başkanı Barış Yıldız, Adıyaman CHP İl Başkanı Engin Doğan, Belediye Başkanları, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasında Adıyaman’ın farklı kültür ve inançların bir arada kardeşçe yaşadığı bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Tutdere, şunları söyledi: “Adıyaman birliğin, kardeşliğin, farklı inançların, kültürlerin, dinlerin bir arada ve kardeşçe yaşadığı kentlerimizden biridir. Böyle bir ortamda bir arada olmak Adıyaman için, hepimiz için büyük bir onur. Bu birlikteliği bu topraklara mühürleyen, bu toprakların birleştirici gücü, çimentosu olan değerlerimiz var. Bugün, bu değerlerimizden birinin; Ape Aziz Dede’nin huzurundayız. Adıyaman, birçok er ve evliyayı koynunda yatıran bir şehir. Kuzeyimizde Ulubaba, Doğumuzda Mahmud El Ensari, Abuzer Gaffari, Safvan Bin Muattal ve daha niceleri… Bu topraklarda birliğin, kardeşliğin sembolü olan bu manevi değerlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onların bize göstermiş olduğu güzel ahlâkı, adaleti, her zaman yaşatacağız ve gelecek nesillere de aktaracağız.”

Konuşmaların ardından semah töreni gerçekleştirildi ve lokma dağıtımı yapıldı.

Kaynak : PHA