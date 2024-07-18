İstanbul’da Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile heyetlerarası görüşme gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde üç blokta doğalgaz ve petrol arayacağını bildirdi.İSTANBUL (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohammed ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin sonrasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Somali Petrol Otoritesi “Türkiye ile Somali Arasında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması”na imza attı.

Bakan Bayraktar bu anlaşma ile TPAO, Somali deniz alanlarında üç farklı blokta arama faaliyetleri yürütecek. Anlaşmanın iki ülke için de hayırlı olmasını temenni etti.

"ORUÇ REİS GEMİMİZİ SOMALİ'YE GÖNDERİYORUZ"

Söz konusu üretim paylaşmasının detaylarını da veren Bakan Bayraktar, "Bahsettiğimiz bu blokların 2 tanesi karadan yaklaşık 50 kilometre açıkta, bir diğeri 100 kilometre açıkta üç saha. Biz ilk etapta bu sahalarda bir sismik faaliyet, üç boyutlu sismik faaliyet gerçekleştireceğiz. Bunun için Oruç Reis gemimizi inşallah eylül sonu, ekim başı gibi bu bölgeye gönderiyoruz. Orada aylarca sürecek çok önemli bir sismik çalışma yapacaklar ve bu çalışmanın sonucunda da ortaya çıkan değerlendirmelere göre de inşallah bu iş sondaja ve sondaj sonrasında da ümit ediyoruz bir keşifle neticelenecek ve hakikaten hem Somali için hem de ülkemiz için çok önemli bir ve tarihi bir adım olacak. Bu belirlediğimiz 3 saha 3 blokta deniz derinliği yaklaşık 2 bin metre, yer yer 3 bin metre ve deniz tabanından sonra da biz 4 bin metreye kadar yani toplamda deniz yüzeyinden 7 kilometrelik bir yerde bir sondaj faaliyeti gerçekleştirmiş olacağız. Elbette böyle komplike bir operasyonu gerçekleştirebilmek için ciddi bir tecrübeye sahip olmanız lazım. Hamdolsun bizim bu bahsettiğim 2016 yılından itibaren ortaya koyduğumuz strateji çerçevesindeki gelişmelerle biz şu anda kendi mühendislerimizle, kendi teknik ekip ekipmanımızla beraber bu faaliyetleri yapacak durumdayız. Bunları da inşallah Somali'de bu bloklarda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.