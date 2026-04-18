Ankara'da Adıyamanlılar tarafından düzenlenen programda sağlık camiasının temsilcileri bir araya geldi.

Dün akşam gerçekleştirilen buluşmaya, Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Caner Tan ve Fizik Tedavi Kliniği çalışanları katıldı. Programda sağlık hizmetleri ve toplumsal dayanışma konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, benzer organizasyonların önemine dikkat çekti.

Programa ev sahipliği yapan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Personel Atama Uzmanı Ali Arıcak, misafirlerle yakından ilgilendi.

Ali Arıcak yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları ve hemşerileri bir arada görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür organizasyonların sürdürüleceğini ifade etti.

