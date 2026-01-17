Ankara'da yaşayan Adıyamanlılar, geleneksel hale getirilen çiğ köfte etkinliğinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. 'Ankara Adıyaman Sevdalıları' tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen buluşma, başkentte görev yapan Adıyamanlı sağlık personelini aynı sofrada topladı.

Etkinliğe, başkentte çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan başhekimler, hastane yöneticileri, doktorlar, hemşireler ve idari personel katıldı. Programda, yoğun çalışma temposuna rağmen bir araya gelmenin önemi vurgulandı. Organizasyon, hemşerilik bağlarını güçlendirmek ve dayanışmayı artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, sağlık çalışanlarının zorlu görev koşullarında fedakârca hizmet verdikleri belirtildi. Toplum sağlığı için görev yapan personele teşekkür edilirken, bu tür buluşmaların moral ve motivasyon açısından önemi üzerinde duruldu.

Organizasyonun hayata geçirilmesinde katkı sağlayan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Personel Atama Uzmanı Ali Arıcak'a özel teşekkür edildi. Arıcak'ın, başkentte görev yapan Adıyamanlı sağlık çalışanlarını bir araya getirme çabaları ve hemşerilik bilincini güçlendirmeye yönelik çalışmaları katılımcılar tarafından değerlendirildi.

Program, çiğ köfte ikramı ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Organizasyonun önümüzdeki dönemlerde farklı etkinliklerle devam etmesi planlanıyor.

Kaynak : PERRE