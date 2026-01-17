Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ocak 2026 tarihinde operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda 1 tabanca, 4 tüfek, 6 şarjör, 213 fişek ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun suç delillerinin ele geçirilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Emniyet yetkilileri, kentte suç ve suç unsurlarına karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Ele geçirilen malzemeler ve gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak : PERRE