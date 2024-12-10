"Emircan Ahmet Alsan Kimdir?"

29 Mayıs 1990 tarihinde Adıyaman Merkez’de dünyaya gelen Emircan Ahmet Alsan, ilkokul eğitimini Adıyaman’da, lise öğrenimini ise Malatya’da tamamladı. 2014 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Alsan, mezuniyetinin ardından aktif şekilde jeoloji mühendisi olarak çalışmaya başladı.

Mesleki kariyerine ek olarak müteahhitlik ve gayrimenkul değerleme uzmanlığı alanlarında da faaliyet gösteren Alsan, Adıyaman’da ikamet ediyor. Evli ve bir çocuk babası olan Alsan, bölgedeki yerel sorunları yakından bilen bir isim olarak partinin Adıyaman’daki çalışmalarına liderlik edecek.

"Adıyaman’ın Dinamiklerini Biliyorum, Halkımızın Yanındayım"

Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Emircan Ahmet Alsan, Adıyaman’ın ihtiyaçlarını ve halkın beklentilerini iyi bildiğini ifade etti. Alsan, "Adıyaman’ın dinamiklerini biliyorum. Partimizin vizyonuyla halkımıza hizmet etmek için çalışacağım. Bu görevde Adıyamanlı hemşehrilerimizin desteği benim için çok kıymetli" dedi.

"Anahtar Parti’nin Hedefi: Ortak Akıl ve İleri Türkiye"

Anahtar Parti, "Ortak Akıl, İleri Türkiye" sloganıyla hareket ediyor. Parti, Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da dindar ve milliyetçi kesimin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Parti, kendisini şu sözlerle tanımlıyor:

"Biz; bir itiraza, sonra bu itirazın arkasından bir umuda, sonra bu umudun arkasından bir siyasi iradeye imkân vermenin, memleket hizmeti için bir mecburiyet olduğunu düşündük ve kurulduk. Biz; umuda kurulduk, biz bundan daha iyisi mümkündür’e kurulduk, yapabiliriz’e kurulduk."

"Adıyaman’da Siyaset Yeniden Şekilleniyor"

Adıyaman İl Başkanlığı’na Emircan Ahmet Alsan’ın atanması, bölgede Anahtar Parti’nin siyasi gücünü artırmayı hedeflediğini gösteriyor. Alsan liderliğinde, partinin Adıyaman’daki teşkilatlanma çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.

Alsan’ın hem mesleki hem de toplumsal birikimiyle Adıyaman’da halkın sorunlarını çözmek için güçlü bir irade ortaya koyacağı belirtiliyor. Bu atamayla birlikte Anahtar Parti’nin Adıyaman’da nasıl bir karşılık bulacağı, ilerleyen süreçte netleşecek.

Kaynak : PHA