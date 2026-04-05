Anahtar Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Av. Furkan Eskici, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yayımladı. Eskici, açıklamasında avukatlığın sadece bir meslek değil, haksızlığa karşı dimdik durabilmenin ve haklının yanında saf tutabilmenin simgesi olduğunu belirterek, 'Avukatın sustuğu yerde adalet konuşamaz. Avukatın korktuğu yerde hak savunulamaz' ifadelerini kullandı.

Eskici, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün, adaletin teminatı, hakkın savunucusu olan avukatlarımızın günü. Ancak ne yazık ki bu anlamlı günü, yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda içinde bulunduğumuz hukuk düzenine dair derin bir sorgulamayla karşılıyoruz.

Avukatlık, sadece bir meslek değildir. Avukatlık; haksızlığa karşı dimdik durabilmenin, gücün değil haklının yanında saf tutabilmenin adıdır. Bu yönüyle avukatlar, toplumun vicdanıdır. Fakat bugün geldiğimiz noktada, bu vicdanın susturulmaya çalışıldığına, savunmanın baskı altına alındığına hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Hukukun üstünlüğünün zedelendiği, adalet duygusunun örselendiği bir düzende, en büyük yük yine avukatların omuzlarına binmektedir. Adıyaman gibi deprem sonrası yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir şehirde ise adaletin tesisi, sadece mahkeme salonlarında değil; hayatın her alanında daha da hayati bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bizler inanıyoruz ki; güçlü bir devlet, ancak bağımsız yargı ve özgür savunma ile mümkündür. Avukatın sustuğu yerde adalet konuşamaz. Avukatın korktuğu yerde hak savunulamaz.

Bu vesileyle, hukukun üstünlüğü için mücadele eden, baskıya rağmen geri adım atmayan tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyor; adaletin herkes için eşit, erişilebilir ve tarafsız olduğu bir Türkiye temennimizi bir kez daha yineliyoruz.'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK