Altın ve gümüş fiyatları, Orta Doğu'daki gelişmelerin yarattığı belirsizliklerle düşüşünü sürdürüyor. İran ile ABD arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin riskler, yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor.

Ons Altın: Güne 4.419 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 4.306 dolar, en yüksek 4.448 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralar 4.346 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın: Günün başlangıcında 6.276 lira olan gram altın, gün içinde 6.142 liradan 6.340 liraya kadar yükseldi. Şu an 6.198 liradan alıcı buluyor.

Yükselen enerji fiyatları ve enflasyon endişeleri, faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor ve altının Mart ayındaki zirvesinden yüzde 25'e kadar gerilemesine yol açtı.

Gümüş: Altın fiyatlarındaki baskıya paralel olarak gümüş fiyatları da düşüşünü sürdürüyor. Yatırımcılar, fiyatlardaki gerilemenin borç kapatma ve alım fırsatı yaratabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak : PERRE